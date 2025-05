Europejska Unia Nadawców (EBU) przekazała, że podczas Eurowizji 2025 widzowie zobaczą odmienny sposób ogłaszania zwycięzców poszczególnych półfinałów. Do tej pory gospodarze koncertów mówili na antenie, kto przechodzi do finału spośród puli wszystkich państw, które zdążyły się już zaprezentować. Tym razem będzie inaczej.

Eurowizja 2025: szczegóły półfinałów

69. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w Szwajcarii, dokładnie w hali St. Jakobshalle w Bazylei. Pierwszy półfinał popularnego konkursu wystartuje we wtorek, 13 maja, a drugi odbędzie się w czwartek, 15 maja. Wielki finał zaplanowano na sobotę, 17 maja. To wtedy poznamy nowego króla, bądź nową eurowizyjną królową.

3. Słowenia (Klemen, "How Much Time Do We Have Left")