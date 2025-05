W specjalnej ofercie u dilerów Toyoty znajdziecie wszystkie wersje wyposażenia miejskiego crossovera Aygo X. Ceny tego modelu zaczynają się od 65 900 zł, co oznacza obniżkę o 6000 zł ceny katalogowej. Rabatem w wysokości 26 000 zł objęto wersje crossovera Toyoty C-HR Plug-in Hybrid. Kwota otwarcia to 159 900 zł.

Kolejnym bohaterem eventu w salonach Toyoty jest terenowy Land Cruiser z obniżką rzędu 20 000 zł. W bogato wyposażonej wersji Invincible można go nabyć od 388 900 zł. Z kolei komfortowy i pojemny samochód elektryczny bZ4X typu SUV dostępny jest w cenie od 189 900 zł (nawet 149 900 zł z dotacją w programie NaszEauto).

Dni Otwarte Toyota to również niezwykła okazja dla poszukiwaczy i poszukiwaczek hybrydowych modeli crossoverów i SUV-ów. Głównym powodem do świętowania jest wprowadzenie podwójnego Ekobonusu w wysokości 3 proc. do promocyjnych cenników na najpopularniejsze hybrydy japońskiego producenta.