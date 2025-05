Bogdan Palmowski, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni, potwierdził wcześniejsze doniesienia w rozmowie z PAP, co cytuje m.in. WP. Akt notarialny potwierdzający darowiznę został podpisany 14 maja.

Prezes stowarzyszenia dodał, że w umowie zawarto klauzulę, mówiącą o tym, że jeśli stan zdrowia Jerzego Ż. na to pozwoli, mężczyzna będzie mógł wrócić do mieszkania. Wiadomo też, że kawalerka nie wróci do zasobów miasta.