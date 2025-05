Oddanie głosu na kandydata Koalicji Obywatelskiej deklaruje 31,5 proc. To oznacza, że Trzaskowski notuje spadek poparcia o 1,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem z 7 maja. Na drugim miejscu plasuje się Karol Nawrocki – z wynikiem na poziomie 26,6 proc. Co ciekawe, kandydat Prawa i Sprawiedliwości zyskał w ciągu tygodnia 3,4 pkt proc., a tym samym wyraźnie zmniejszył dystans do lidera sondażu.