Nowe zasady w przychodniach od 15 maja. Kolejki się zmniejszą? Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/EN

Nowe zasady w przychodniach od 15 maja. Kolejki się zmniejszą?

To część reformy Narodowego Funduszu Zdrowia, która ma nie tylko zwiększyć dostępność usług medycznych, ale też przywrócić pacjentom poczucie, że ich zdrowie nie musi czekać miesiącami.

Nowe zasady oznaczają cyfrową rewolucję w rejestracji i kontroli kolejek. Wdrożony zostaje ogólnopolski system AP KOLCE, który pozwala na bieżące monitorowanie dostępnych terminów wizyt i pilnowanie, by nikt nie zapisywał się kilkukrotnie na to samo świadczenie. Co więcej, wprowadzona zostaje możliwość priorytetyzowania pacjentów według pilności medycznej, co może znacząco pomóc osobom w cięższym stanie.

Na pierwszy ogień poszły poradnie neurologiczne i urologiczne, a od 15 maja dołączają do nich nefrologia i okulistyka. Kolejne specjalizacje, takie jak pulmonologia, laryngologia, diabetologia czy gastroenterologia, zostaną włączone do systemu do połowy czerwca.

Co to oznacza dla pacjenta? Teoretycznie – krótszy czas oczekiwania, większa przejrzystość systemu i mniej nerwów. Rejestracja ma być prostsza, bardziej dostępna online, a sytuacja w kolejkach – widoczna zarówno dla pacjenta, jak i NFZ-u.

Ale uwaga – samo wdrożenie systemu to dopiero pierwszy krok. Sukces tej reformy zależy od tego, jak skutecznie placówki medyczne się do niej dostosują, czy będą odpowiednio raportować dane i czy Ministerstwo Zdrowia zadba o odpowiedni nadzór. Bez tego nawet najlepszy system może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

