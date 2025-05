Policjanci przeprowadzili badanie alkomatem. 28-latka miała ponad dwa promile alkoholu. Dodatkowo test narkotykowy był pozytywny. Kobieta została zatrzymana, pobrano od niej krew do dalszych badań i przewieziono ją do policyjnej celi.

Kandydatka na urząd prezydenta RP, Magdalena Biejat odniosła się do tego groźnego incydentu na platformie X.

"Kolejne ataki na personel medyczny to nie są odosobnione przypadki. To codzienność" – zaczęła. Kandydatka Lewicy zaznaczyła że, by zmienić tę sytuację potrzebne są lepsze systemy alarmowe i ochrona.