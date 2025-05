Sprawa zaginięcia 11-letniej Patrycji. Jest decyzja ws. aresztu dla Karola B.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu poinformował, że sąd przychylił się do wniosku śledczych. Zgodnie z tą decyzją Karol B. trafił do aresztu na trzy miesiące. Jest on podejrzany o bezprawne zatrzymanie i wykorzystanie 11-letniej dziewczynki.