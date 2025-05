Obecnie przebywa pod opieką policjantów, którzy przewożą dziewczynkę do województwa opolskiego. Takie informacje przekazała RMF FM kom. Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Według nieoficjalnych doniesień Patrycja nie została uprowadzona. Do wyjaśnienia zatrzymano jednak dorosłego mężczyznę.

11-latkę ostatni raz przed odnalezieniem widziano we wtorek (13 maja) około godziny 12:30 w miejscowości Dziewkowice na Opolszczyźnie. W środę policja uruchomiła Child Alert.

– Child Alert rozszedł się całą Polską. Były to między innymi SMS-y RCB, więc każda osoba dorosła posiadająca telefon dostała takie powiadomienie – przekazała kom. Agnieszka Żyłka.

Child Alert – co to?

Child Alert to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka. Polega na szybkim reagowaniu i rozpowszechnianiu informacji w przypadku zaginięcia dziecka, którego życie lub zdrowie może być zagrożone. Jego głównym celem jest jak najszybsze dotarcie z komunikatem o zaginięciu do jak największej liczby osób, co znacząco zwiększa szansę na odnalezienie małoletniego. System opiera się na współpracy różnych instytucji – policji, mediów, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa.