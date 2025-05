Sylwester Marciniak po raz kolejny zwrócił uwagę na docierające do PKW doniesienia o rzekomo sfałszowanych kartach do głosowania. Chodzi o to, że praktycznie wszystkie mają ucięty prawy górny róg. Ale w Polsce, bo za granicą karty są "w całości".

Za granicą rogi nie są ucięte. Dlaczego?

Marciniak dodaje, że w Polsce praktycznie wszystkie komisje mają do dyspozycji karty z uciętym rogiem. Takich nie ma za to za granicą. Komisje poza Polską nie zostały wyposażone w nakładki, nie było więc konieczności obcinania rogów.

Sylwester Marciniak poprosił za to, by zwracać uwagę na to, czy na karcie znajdują się odpowiednie pieczęcie. Przypomnijmy: na karcie do głosowania musi być pieczęć PKW oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej.