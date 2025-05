– Póki co otrzymaliśmy bardzo ten meldunek terminowy, bardzo ogólny, czyli liczby bez szczegółów. Natomiast można powiedzieć, że kwestia naruszenia ciszy wyborczej wynikająca z przepisów kodeksu wyborczego dotyczy informacji, które ukazały się w internecie, aby zachęcić do głosowania na określonego kandydata – wyjaśnił.

– Jeżeli chodzi o przestępstwa, to mam tutaj jedną, póki co, informację, że postępowanie w kierunku artykułu 268 Kodeksu karnego prowadzi się, albowiem uzyskano informację, iż na telebimach wyświetlane są spoty wyborcze jednego z kandydatów – dodał przewodniczący Marciniak.

Ucięty róg to nie fałszerstwo

– Część wyborców uważa, że karty są sfałszowane, bo mają ścięty górny róg. W Tarnowie była taka sytuacja, że zawiadomiono policję. Natomiast, proszę państwa, prawy górny róg karty do głosowania jest w zasadzie u wszystkich kart do głosowania ścięty, bo jest to element ułatwiający dla wyborców, którzy używają nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a – tłumaczył też Sylwester Marciniak.