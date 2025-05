Podczas niedzielnej konferencji prasowej, która odbyła się około godziny 13:30, Marciniak został zapytany, kiedy można spodziewać się ostatecznych wyników głosowania . Jak poinformował, protokoły z 511 Obwodowych Komisji Wyborczych zlokalizowanych poza granicami Polski powinny dotrzeć w ciągu 24 godzin od zamknięcia lokali w kraju, czyli do poniedziałku, do godziny 21:00.

– Oczywiście mogą one dotrzeć wcześniej i sądzę, że w przypadku obwodów, gdzie już się zakończyło głosowanie w 89 obwodach za granicą, te protokoły o wiele wcześniej dotrą do Polski – powiedział.

Kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów prezydenckich?

Dodał, że pozostałe protokoły trafiają do Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, odpowiedzialnej za ich zbiorcze przeliczenie. Wyraził nadzieję, że będzie to "najpóźniej do godziny 21". Szef PKW bierze jednak pod uwagę 2- lub 3-godzinne opóźnienie.