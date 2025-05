Z podanego około drugiej w nocy (19 maja) sondażu late poll wynika, że Rafał Trzaskowski uzyskał 31,2 proc. głosów. Jego największy rywal, Karol Nawrocki miał uzyskać 29,7 proc. – Ledwie 40 proc. na kandydatów rządowych, a nawet jeżeli dodać do tego Adriana Zandberga, to i tak będzie wyraźna mniejszość. Pan marszałek powiedział, że to jest żółta kartka dla koalicji; to jest czerwona kartka – mówił Jarosław Kaczyński, a nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi Szymona Hołowni.