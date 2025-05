W niedzielę 18 maja o godz. 21:00 zostały zamknięte lokale wyborcze. Z sondażu exit poll wynika, że I turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 30,8 proc. Drugi jest Karol Nawrocki – z poparciem 29,1 proc. I to ci dwaj kandydaci zmierzą się w II turze 1 czerwca.

Wyniki wyborów prezydenckich 2025 exit poll: tak głosowały miasta i wsie

Trzaskowski z kolei zwyciężył wśród mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys.) Według sondażu zdobył tam 40,1 proc. głosów. W miastach liczących od 200 do 500 tys. mieszkańców kandydat KO uzyskał 42,2 proc. poparcia, natomiast w miastach od 50 do 200 tys. mieszkańców – 37,4 proc. W najmniejszych miastach, do 50 tys. mieszkańców, obecny prezydent Warszawy zdobył 33,6 proc. głosów.