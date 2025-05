Politycy komentują dla naTemat wynik I tury wyborów prezydenckich

– Jaki on by nie był, to powinniśmy go szanować. Nie powinniśmy się zachowywać, no tak jak się niektóre ugrupowania zachowują, czyli po przegranych wyborach od razu zaczynają krytykę tych, którzy wygrali. – mówił. Dodał przy tym, że "koalicję rządzącą można krytykować, ale premierem nadal jest Donald Tusk".