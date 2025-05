Sławomir Mentzen przestrzegał przed głosowaniem na Nawrockiego Fot. Lukasz Piecyk/REPORTER

REKLAMA

Powoli opada kurz po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Jasne jest, że wygrał Rafał Trzaskowski, uzyskując niewielką przewagę nad Karolem Nawrockim. Zaczynają się też dywagacje o tym, kto z kandydatów, którzy nie dostali się do drugiej tury, przekaże swoje poparcie dla któregoś z faworytów.

Środowisko PiS ma chrapkę na elektorat m.in. Sławomira Mentzena. Czy lider Konfederacji poprze Karola Nawrockiego? Na razie nie wiadomo, ale rzućmy okiem na to, co mówił o Nawrockim i PiS niecałe dwa tygodnie temu.

Mentzen w obszernym materiale wideo najpierw podzielił się swoimi wątpliwościami co do uczciwości Nawrockiego w kontekście afery z kawalerką od pana Jerzego.

REKLAMA

– Ja nie chcę, żeby ludzie tacy jak Nawrocki, komukolwiek pomagali, bo ta pomoc się dla tych ludzi wyjątkowo źle kończy. I teraz rzucają się na mnie pisowcy, że ja o tym mówię. A dlaczego mam o tym nie mówić? To wasz kandydat to zrobił, to wasz kandydat skłamał albo w oświadczeniu przed notariuszem, albo w wywiadzie u Rymanowskiego. No przecież to on, on to zrobił – mówi na nagraniu Mentzen.

– No i znowu trafiliście na typa, który doprowadził schorowaną starszą osobę do tego, że oddał mu swoje mieszkanie, nic za nie nie płacąc. (...) Przecież to jest wasza wina, a nie moja. Wybraliście kandydata, który ma naprawdę paskudny epizod ze swojej przeszłości, którego nie jest w stanie w żaden sposób wytłumaczyć – tak zwracał się do środowiska PiS.

REKLAMA

– Ja nie wybierałem wam kandydata na prezydenta, to wy zdecydowaliście się na Karola Nawrockiego, to się teraz tym męczcie. Ja w niektórych sprawach się mogę z wami zgadzać, (...) ale nigdy nie będę popierał tego, że pisowcy kradną pieniądze – kontynuował.

Karaluch w kuchni

Zwrócił się też do swoich wyborców.

– Przemyślcie sobie, na kogo chcecie głosować w tych wyborach 18 maja, bo jak już teraz odpalili coś takiego na Nawrockiego, to ja się w ogóle nie zdziwię, że on w takich przypadkach mógł w swojej historii mieć więcej. Bo jeżeli raz dopuścił się do takiego działania, to jest takie powiedzenie, że nigdy nie ma tylko jednego karalucha w kuchni i takich przypadków mogło być więcej i stawia to pod bardzo dużym znakiem zapytania szansę Nawrockiego w drugiej turze tych wyborów, więc zastanówcie się tak na spokojnie – mówił.

REKLAMA