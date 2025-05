Wszyscy (a przynajmniej większość) z nas przeczytała "Ludzi bezdomnych". O ile wiem, powieść nadal znajduje się na liście lektur obowiązkowych w liceum. W okresie pozytywizmu Stefan Żeromski pisał o młodym lekarzu , Tomaszu Judymie, który odczuwał silną potrzebę szerzenia wiedzy o medycynie (higienicznym trybie życia) wśród najuboższych. Ludzi wykluczonych, bez dostępu do prywatnych lekarzy i ich opieki.

Potem przyszła wojna. Jedna, druga, okres powojenny, kiedy rola lekarza diametralnie się zmieniła. Wystąpienia publiczne mogły być odczytane jako krytyka aktualnej linii partii. Co więcej, początkowo po wojnie, lekarze zarabiali dwa razy więcej niż robotnicy, ale stosunek ten bardzo szybko się spłaszczył, by wreszcie – w latach 70-tych XX wieku – osiągnąć podobny poziom (często wręcz niższy niż wykwalifikowanego robotnika). Lekarze byli więc zmuszeni do pracy na dwóch czy trzech etatach, żeby zapewnić godziwe życie rodziny. W tych warunkach bardzo trudno było o troskę o zdrowie publiczne, choć nadal byli tacy, jak prof. Julian Aleksandrowicz, autor książek takich jak "Wszechstronna nadzieja", "Kuchnia i medycyna (wspólnie z Ireną Gumowską –dziennikarką i autorką poradników kulinarnych), czy "Wiedza stwarza nadzieję".