Kuriozalny wpis po śmierci lekarza z Krakowa. Polityk PiS przeprasza

We wtorek, 29 kwietnia, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie doszło do dramatycznego ataku, w wyniku którego śmierć poniósł 47-letni ortopeda Tomasz Solecki. Sprawa wywołała ogromne poruszenie w całym kraju. Jeden z polityków opublikował w mediach społecznościowych wpis, który wywołał oburzenie. Choć szybko go usunął i wystosował przeprosiny, internauci nie pozostawili na nim suchej nitki.