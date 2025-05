10 rzeczy, które pracownicy zdalni robią w trakcie pracy. Niektórzy pracodawcy mają o to pretensję

Sprzątanie, spacer z psem, gotowanie – to tylko niektóre z aktywności, które według portalu Freelancehunt pracownicy zdalni wykonują w czasie pracy. Czy pracodawca może mieć o to pretensję? W teorii nie, jeśli nie wpływa to na efektywność w pracy. Jednak wiele firm wybiera freelancerów – mają być skuteczni i zdyscyplinowani.