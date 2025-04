Sektor finansowy oferuje pensje od 10 do 20 tys. zł brutto. Można pracować w biurze, ale i zdalnie

"Analizując wynagrodzenia w branży finansowej, można zauważyć, że młodsi analitycy finansowi zarabiają od 10 000 do 12 000 zł brutto miesięcznie, podczas gdy młodsi księgowi otrzymują od 6 000 do 8 000 zł brutto. Specjaliści, tacy jak audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy finansowi, mogą liczyć na wynagrodzenia rzędu 15 000 – 20 000 zł brutto. Samodzielni księgowi zarabiają od 12 000 do 15 000 zł brutto, a analitycy biznesowi od 12 000 do 16 000 zł brutto" – wylicza portal strefabiznesu.pl.