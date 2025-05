Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu we wtorek 13 maja. Według komunikatu prokuratury, funkcjonariusze "udali się do domu jednorodzinnego w Sosnowcu, gdzie zgłoszono zgon 14 – letniej dziewczyny. Na miejscu, w sypialni, ujawniono zwłoki małoletniej. Jak ustalono, przebywała ona u swojego znajomego – 21 letniego Oliwiera S.".