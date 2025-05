Spray do butów z Action za 8 zł. Pachną lepiej niż po upraniu Fot. EastNews

REKLAMA

Spray do butów z Action za 8 zł. Pachną lepiej niż po upraniu

Mowa o dezodorancie do obuwia w sprayu (200 ml), który nie tylko zwalcza nieprzyjemne zapachy, ale też zostawia po sobie przyjemnie świeży aromat. Taki neutralny, nieprzesadnie perfumowany. Po prostu – czystość i świeżość, jak po praniu, ale bez całego tego zachodu.

Dlaczego go polubiłam?

Szybki efekt: psikasz i dosłownie po chwili możesz wkładać buty – zero mokrych wkładek, zero czekania. Wygoda: spray ma kompaktową puszkę, mieści się w torebce czy szafce na buty. Wydajność: używam go codziennie od dwóch tygodni, a zużycie jest minimalne. A koszt? Tylko 8,79 zł.

REKLAMA

Psikam nim nie tylko po noszeniu, ale też na noc – zanim włożę buty do szafki. Dzięki temu rano zakładam świeżutkie, pachnące obuwie.