Druciana szczotka do chwastów w Action. Czy opłaca się ją kupić za 11 zł? Fot. Tadeusz Wypych/REPORTER, www.tiktok.com/@zakupowa_grazyna

Druciana szczotka do chwastów to alternatywa do ręcznego pielenia. To proste, ale skuteczne narzędzie, które pomaga usuwać mech, chwasty i brud ze szczelin między kostką brukową czy płytami tarasowymi. Ma twarde, mosiężne włosie na trudno dostępne miejsca oraz takie, na które zwykła szczotka nie działa.

Szczotka nie rysuje kostki. Co jeszcze? Jest dodatkowo wyposażona w metalowy skrobak, który pomaga usunąć najbardziej uporczywe rośliny. Ponadto ma długi uchwyt, więc aż tak bardzo nie trzeba się schylać. To istotne, bo takie czyszczenie i tak wymaga sporo czasu i wysiłku.

Druciana szczotka do chwastów z Action. Czy opłaca się ją kupić za 11 zł?

Jednak największą zaletą jest jej cena: 11 zł. – Można dokupić też sam wkład do tej szczotki za 4 zł – poleca zakupowa_grazyna na TikToku. W podobnej cenie kupimy też takie szczotki w internecie, ale trzeba też wtedy doliczyć koszty przesyłki.

Niestety nie liczmy na to, że posłuży nam do końca życia. Internauci w komentarzach skarżą się przede wszystkim na to, że druty wylatują ze szczotki. "Lipa, niestety wypadają kolce", "Jakość adekwatna do ceny", "ta, od razu się złamało" – czytamy pod filmikiem. Inni z kolei chwalą tę szczotkę. Zatem zdania podzielone.

Domowe sposoby na chwasty między kostką. Jak je usunąć?

A jeśli i taka szczotka nie pomoże, to można też wypróbować domowe sposoby. Większość patentów, które znajdziemy w sieci, opiera się na podstawowych składnikach, które niemal każdy ma w kuchni.

Roztwór octu o stężeniu 10% - Wystarczy spryskać nim chwasty, unikając kontaktu z innymi roślinami, ponieważ ocet "nie wybiera" i też może je uszkodzić. Sól kuchenna – posypywanie chwastów solą powoduje ich wysychanie. Należy jednak stosować ją ostrożnie, ponieważ może zaszkodzić glebie, uniemożliwiając wzrost innych roślin. Soda oczyszczona – inna skuteczna metoda na chwasty wyrastające między kostką brukową. Posypanie ich sodą hamuje wzrost, a także prowadzi do ich obumarcia. Wrzątek – zalewanie chwastów wrzątkiem uszkadza ich komórki i powodując natychmiastową "egzekucję". Jest to proste i bezpieczne dla innych roślin rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku chwastów wyrastających na ścieżkach. Ściółkowanie – Przykrycie gleby warstwą ściółki (np. kory, słomy, trocin) ogranicza dostęp światła do chwastów, co stopuje ich wzrost.

