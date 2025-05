Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali 19 maja. Zełenski też już czeka

Po rozmowie z rosyjskim dyktatorem Trump ma z kolei zadzwonić do Wołodymyra Zełenskiego. W trakcie briefingu prasowego przed rozmowami sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że Donald Trump jest otwarty na propozycję spotkania z Putinem.

Inaczej widzi to jednak Kreml. Praktycznie w tym samym czasie, czyli około godz. 16 czasu polskiego, rosyjska agencja RIA Nowosti zacytowała wypowiedź rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który oświadczył, że spotkanie między prezydentami USA i Rosji nie jest przygotowywane.

"Mam nadzieję, że będzie to owocny dzień, dojdzie do zawieszenia broni i ta bardzo brutalna wojna, wojna, która nigdy nie powinna się wydarzyć, zakończy się. Boże, błogosław nas wszystkich!" – dodał.

Rozmowy Ukraina-Rosja w Stambule

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, w ubiegły piątek w Stambule odbyły się rozmowy na linii Ukraina-Rosja . Nie przyniosły one jednak przełomu. Padł temat zawieszenia broni, jednak nie udało się osiągnąć porozumienia.

Minister spraw zagranicznych Turcji, Hakan Fidan, powiedział delegacjom, że przed nimi są dwie drogi – jedna prowadząca do pokoju, a druga prowadząca do większej śmierci i zniszczenia.

Rosjanie przedstawili przed Ukrainą warunek zaprzestania ataku. Zażądali, by przyjęli status kraju neutralnego. To by oznaczało, że na terenie państwa nie mogłoby być żadnych "obcych" wojsk. Oprócz tego kraj miałby się zrzec reparacji wojennych i uznać aneksję Krymu przez Rosję.