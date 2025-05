Prezydent USA przekazał, że zamierza zadzwonić do Władimira Putina w poniedziałek o godzinie 10:00 czasu lokalnego (16:00 czasu polskiego). Tematem rozmowy ma być zakończenie wojny w Ukrainie oraz kwestie związane z handlem.

"Tematami rozmowy będą zakończenie rozlewu krwi, w którym ginie średnio ponad 5000 rosyjskich i ukraińskich żołnierzy tygodniowo, oraz handel" – poinformował we wpisie na Truth Social.

"Mam nadzieję, że będzie to owocny dzień, dojdzie do zawieszenia broni i ta bardzo brutalna wojna, wojna, która nigdy nie powinna się wydarzyć, zakończy się. Boże, błogosław nas wszystkich!" – tymi słowami zakończył wpis.

Departament Stanu poinformował, że sekretarz stanu USA Marco Rubio odbył rozmowę telefoniczną z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem. Przekazał on pilny apel Donalda Trumpa, by natychmiast wprowadzić zawieszenie broni.

"Kompleksowy plan pokojowy zaproponowany przez Stany Zjednoczone przedstawia najlepszą drogę naprzód. Sekretarz podkreślił wezwanie prezydenta Trumpa do natychmiastowego zawieszenia broni i zakończenia przemocy" – napisała w oświadczeniu Tammy Bruce, rzeczniczka amerykańskiego resortu dyplomacji.

Rozmowy Ukraina-Rosja w Stambule

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, w piątek w Stambule, w Turcji odbyły się rozmowy na linii Ukraina-Rosja . Nie przyniosły one jednak przełomu w sprawie. Padł temat zawieszenia broni, jednak nie udało się osiągnąć porozumienia.

Minister spraw zagranicznych Turcji, Hakan Fidan, powiedział delegacjom, że przed nimi są dwie drogi – jedna droga prowadząca do pokoju, a druga prowadząca do większej śmierci i zniszczenia.

Rosjanie przedstawili przed Ukrainą warunek zaprzestania ataku. Zażądali, by przyjęli statusu kraju neutralnego. To by oznaczało, że na terenie państwa nie mogłoby być żadnych "obcych" wojsk. Oprócz tego, kraj miałby się zrzec reparacji wojennych i uznać aneksję Krymu przez Rosję.