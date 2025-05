Historyk i politolog prof. Antoni Dudek uważa, że jeśli Karol Nawrocki wygra wybory, co jak podkreślił wyraźnie, nie jest wcale przesądzone, to rzeczywiście podejmie próby destrukcji obecnej koalicji rządowej. Jego szanse na wygraną zdaniem eksperta wynoszą 50/50.

Tak zdaniem prof. Duda Nawrocki mógłby chcieć obalić rząd Tuska

I kontynuował: – Raczej wierzę w to, że pojedynczy posłowie będą przeciągani przez PiS po to, żeby nie uchwalono budżetu na 2026 rok, a to otworzy Nawrockiemu drogę do przedterminowych wyborów, do rozwiązania parlamentu i na wiosnę przedterminowych wyborów.