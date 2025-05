– Na pewno pójdę na wybory i zagłosuję w II turze. Teraz przyglądam się temu, co zrobią kandydaci. Dopuszczam głosowanie na Karola Nawrockiego. Rozważam każdą opcję, poza niepójściem na wybory. To duży sprawdzian dla tych kandydatów, co oni zrobią i co położą na stole – powiedziała w poniedziałek posłanka Paulina Matysiak w rozmowie z RMF FM.