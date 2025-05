Prawica rośnie w siłę w Europie. Oto pobratymcy niemieckiej AfD

Wolnościowa Partia Austrii

Kanclerz Austrii Christian Stocker z konserwatywnej Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP) nie postrzega Austriackiej Partii Wolnościowej (FPÖ) Herberta Kickla jako partii skrajnie prawicowej i nie zna też żadnej „zapory ogniowej”, jaką inne partie w Niemczech postawiły wobec AfD. Nic dziwnego, ponieważ ÖVP już dwukrotnie tworzyła rządy koalicyjne z FPÖ – po raz pierwszy w 2000 roku, co było wówczas skandalem w UE, a inne państwa Unii ograniczyły do minimum swoje kontakty z wiedeńskim rządem na kilka miesięcy.

Francja. Zjednoczenie Narodowe

Zjednoczenie Narodowe (RN) przeszło długą drogę od czasu jego założenia w 1972 roku. Marine Le Pen, córka założyciela partii Jean-Marie Le Pena, zmieniła nazwę Frontu Narodowego i przesunęła go nieco w kierunku centrum. Chociaż partia nadal krytycznie odnosi się do imigracji i islamu, dzisiaj nie jest już antysemicka. Obranie takiego kursu przyniosło jej nowe grupy wyborców. Le Pen trzykrotnie startowała w wyborach prezydenckich, przegrywając w ostatniej rundzie, ale za każdym razem zwiększając swój udział w głosowaniu. Jak na razie wyrok sądowy za defraudację funduszy publicznych zakazał Marine Le Pen startu w wyborach przez pięć lat. Gdyby mimo wszystko mogła ponownie kandydować lub przewodniczący partii Jordan Bardella, dotychczasowe sondaże dają jej lub jemu duże szanse na wygraną przynajmniej w pierwszej turze. Zjednoczenie Narodowe było już najsilniejszym ugrupowaniem w wyborach parlamentarnych w 2024 roku.

Zamiłowanie RN do protekcjonizmu i etatyzmu, tj. wiary w państwo jako twór rozwiązujący problemy, jest bardzo francuskie - i jest to wyraźna różnica w stosunku do niemieckiej AfD. Le Pen i tak zdystansowała się od niemieckiej partii, która jest dla niej rzekomo zbyt radykalna, ale może to być czysto wewnętrzny ruch polityczny, aby sprawiać wrażenie bardziej poważnej.