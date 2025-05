Stylistyka nadwozia ósmego wcielenia Lexusa ES to połączenie atrakcyjnej sylwetki z minimalizmem. Co ciekawe tak futurystycznie wyglądające auto, którego kształty są typowo wypisz-wymaluj jak z elektryka, będzie miało nie tylko pierwszy raz w historii swoją zelektryfikowaną wersję, ale także PHEV-a.

Mimo że nowy Lexus ES jest większy od swojego poprzednika – długość wzrosła o 165 mm do 5140 mm, szerokość o 55 mm do 1920 mm, a rozstaw osi o 80 mm do 2950 mm – zachował smukły i elegancki wygląd zarówno nadwozia, jak i wnętrza.