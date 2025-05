"Chcę dziś podziękować Magdalenie Biejat i Lewicy za poparcie w drugiej turze wyborów prezydenckich. To wyraz odpowiedzialności, odwagi i wspólnej troski o przyszłość Polski, Polski sprawiedliwej, nowoczesnej i solidarnej" – napisał we wtorek w serwisie X Rafał Trzaskowski.

"Wczoraj odbyliśmy dobre, konstruktywne spotkanie z Magdaleną Biejat. O tym, co dla lewicowych wyborców jest w tych wyborach ważne. Doceniam jej poparcie i traktuję je jako zobowiązanie. Deklaruję poparcie dla programu budownictwa społecznego Lewicy" – dodał.

"Czas dopłat do kredytów się skończył i do tego będę przekonywać wszystkich koalicjantów. Najwyższa pora zacząć budować mieszkania na tani wynajem. Sam jako prezydent Warszawy wiem, jak potrzebne jest wsparcie państwa dla samorządów w tym zakresie i o takie wsparcie jako Prezydent Polski będę zabiegał. Mam nadzieję, że ustawa rządowa wypracowana przez Lewicę, zwiększająca dopłaty dla samorządów do budowy mieszkań, znajdzie się jak najszybciej w parlamencie" – podkreślił Trzaskowski.