W poniedziałek Magdalena Biejat spotkała się z Rafałem Trzaskowskim . We wtorek przekazała, że "to była bardzo dobra rozmowa". – Kiedy po kolejnej debacie Rafał Trzaskowski proponował mi, żebyśmy współpracowali w zakresie mieszkań, poprosiłam o konkrety. I one podczas wczorajszego spotkania padły – powiedziała w trakcie swojego oświadczenia.

Oni popierają Trzaskowskiego w II turze wyborów

– Jest dla mnie oczywiste i jasne, że wyborcy to nie są meble, które można przesuwać z lewej na prawą. I zgadzam się w tym z innymi kandydatami. Natomiast jasna deklaracja z mojej strony musiała paść. I teraz to po stronie Rafała Trzaskowskiego stoi konieczność przekonania wyborców, że poniesie te wartości dalej. Wierzę, że jest w stanie to zrobić i że to zrobi – powiedział Szymon Hołownia.