Zasada odwrotnego wieszaka – działa na bałaganiarzy

To niesamowicie prosty sposób, by zobaczyć, co naprawdę nosisz, a co tylko "czeka, aż schudniesz" lub "może jeszcze kiedyś założysz". Nagle okazuje się, że jedna trzecia szafy to rzeczy-widma. I bez dramatu możesz się ich pozbyć lub przenieść do przechowalni.