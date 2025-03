Ułatwia sprzątanie w każdym domu. Za kilka złotych kupisz to w Action lub na Allegro

Jeśli macie problem z doczyszczeniem w swoim domu trudno dostępnych miejsc, to może być dobry sposób na pomoc w generalnych porządkach. Chyba każdy używa szczotki, ale nie każda nadaje się do tego, by wyczyścić choćby zakamarki w kabinie prysznicowej. Trzeba wtedy sięgnąć po coś specjalnego. To kosztuje dosłownie kilka złotych.