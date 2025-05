System „Entry-Exit”, czyli dosłownie system wjazdu-wyjazdu (EES) będzie rejestrował wszystkie osoby nie będące obywatelami państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, które będą wjeżdżać na terytorium UE z zamiarem krótkiego pobytu – czyli 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Dotyczy to zarówno osób potrzebujących w tym celu wizy, jak i tych, którzy jej nie potrzebują.

Zbieranie danych biometrycznych

To pierwszy raz w historii, gdy dane biometryczne, w tym zdjęcia twarzy i odciski palców obywateli państw trzecich wjeżdżających bądź wyjeżdżających ze strefy Schengen na wizach krótkoterminowych lub bez nich, będą zbierane na zewnętrznych granicach Unii do interoperacyjnej bazy danych, jaką jest EES.

System ma poprawić bezpieczeństwo całego obszaru Unii, przyspieszyć kontrole graniczne oraz przyczynić się do zlikwidowania kolejek na przejściach granicznych. Oraz wzmocnić kontrolę nad migracją.

W praktyce jego wprowadzenie będzie oznaczało koniec stemplowania fizycznych paszportów podróżnych – ich dane oraz informacje o wjeździe bądź wyjeździe ze strefy Schengen będą od tej pory figurowały w systemie EES, gdzie będą dostępne w każdej chwili dla wszystkich państw UE do kontroli.

Wdrożenie systemu

Wymagania na starcie systemu

Plan Komisji zakładał, że 10 proc. przejść granicznych musi zostać zarejestrowanych w systemie 1. dnia jego funkcjonowania, PE i Rada uzgodniły, że te 10 proc. ma zostać osiągnięte do 30. dnia jego działania.

Druga faza planu Komisji przewidywała, że do 90. dnia system zarejestruje 50 proc. przejść przez granicę – to wymaganie obniżono do 35 proc. Wolniejszy start miałby zostać nadrobiony w późniejszym okresie, kiedy wiadomo już będzie, jak sprawnie działa EES.