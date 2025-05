Poranna kawa a "popołudniowy zjazd". Czy opóźnianie picia kawy zmniejsza późniejsze zmęczenie?

Z badania "Common questions and misconceptions about caffeine supplementation: what does the scientific evidence really show?" nie wynika, by poranna "mała czarna" wpływała na późniejsze zmęczenie i stres. Odczekanie nawet dwóch godzin po przebudzeniu, by wypić kawę, nie zapobiega "popołudniowego zjazdowi", jak określiła to na swoim blogu dietetyczka, Ewa Trusewicz. "W rzeczywistości nie ma naukowych dowodów, które wskazywałyby, że takie opóźnianie picia kawy daje jakiekolwiek korzyści. Choć ta koncepcja może mieć jakieś podstawy u osób z mocno podniesionym kortyzolem, to jednak istotną wadą argumentu dotyczącego kortyzolu jest to, że podobny efekt występuje w przypadku intensywnych ćwiczeń oporowych wykonywanych wkrótce po przebudzeniu. Podążanie tą linią rozumowania oznaczałoby, że należy unikać tego typu porannych ćwiczeń, a jednak ta koncepcja nie ma sensu naukowego ani pragmatycznego" – napisała ekspertka.