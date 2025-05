Pociąg z Polski do Chorwacji już od 193 zł. Nowe połączenie Warszawa–Rijeka

To już oficjalne. Polacy będą mogli pojechać bezpośrednio z Warszawy prosto nad Adriatyk. W środę 21 maja na stacji Warszawa Zachodnia odbył się długo wyczekiwany briefing prasowy, podczas którego minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz prezes PKP Intercity Janusz Malinowski ogłosili start nowego, międzynarodowego połączenia kolejowego z Polski do Chorwacji.

Pociąg odjedzie ze stacji Warszawa Wschodnia o godz. 13:44, a do Rijeki dotrze o 10:03 następnego dnia. Kursy będą realizowane cztery razy w tygodniu, co oznacza dużą elastyczność dla planujących urlop.

Wakacyjny hit kolei – bez przesiadek i tanio

Jak zaznaczył prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, czas podróży w przyszłości może zostać skrócony o 2–3 godziny. Wszystko zależy od modernizacji infrastruktury kolejowej oraz możliwości operacyjnych na trasie międzynarodowej. To otwiera również drzwi do potencjalnych kolejnych połączeń z innymi wakacyjnymi destynacjami w regionie Bałkanów.

Eksperci branżowi zgodnie przyznają, że bezpośredni pociąg do Chorwacji to świetna wiadomość nie tylko dla fanów kolei, ale też dla tych, którzy chcą podróżować bardziej ekologicznie. Coraz więcej Europejczyków rezygnuje z samolotów na rzecz pociągów – i wygląda na to, że Polska dołącza do tego trendu.