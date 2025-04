Majówka to nieoficjalny początek sezonu turystycznego. Już teraz wiadomo, że Polacy bardzo chętnie będą ją spędzać w Chorwacji . Kraj ten popularny będzie także w wakacje. Na miejsce nadal najchętniej jeździmy własnymi autami , ale coraz częściej latamy tam samolotem. Ile jednak za taki urlop trzeba zapłacić? Policzył to serwis money.pl.

Wakacje w Chorwacji. Noclegi bardzo mocno podrożały

Jak oszczędzić na wakacjach w Chorwacji? Wybierz lepszy termin i środek transportu

Co ciekawe, choć ceny noclegów w Chorwacji są teraz wyższe niż w styczniu, to podróżni mogą oszczędzić na lotach. Jak podaje money.pl, średnia cena biletu w zależności od miasta i terminu waha się na poziomie od 243 do 728 zł. To mniej niż przed rokiem. Ceny są też niższe niż zimą.