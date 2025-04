Portal rynek-kolejowy.pl poinformował, że niedawno PKP Intercity rozważało uruchomienie nocnego połączenia z Warszawy do Rijeki. Dzięki temu rozwiązaniu poprawiłaby się komunikacja między Polską, Czechami i Austrią, a podróżni mogliby dotrzeć do Słowenii, gdyż pociągi kursowałyby przez Maribor i Lubljanę.

Zgodnie z planem, pociąg miałby wyjeżdżać z Warszawy około godziny 14:00, a przyjazd do Rijeki byłby możliwy przed 9:00 następnego dnia. W drodze powrotnej przewidziano odjazd o 19:00, z przyjazdem do Warszawy przed 14:00.

– Wystąpiłem do moich odpowiedników między innymi w Austrii o to, żeby to połączenie mogło być realizowane od 1 lipca tego roku. Jest możliwe, że w tym roku pojedziemy do Chorwacji. Obiad w Warszawie, śniadanie w Rijece – powiedział minister podczas rozmowy w Radiu Zet.