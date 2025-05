Tragiczny wypadek na budowie w Niemczech. Wśród ofiar Polacy

Do tragedii doszło we wtorek, 20 maja, około godziny 12:30 w Horb am Neckar w Badenii-Wirtembergii na południu Niemiec. Z wysokości około 70 metrów spadła gondola z trzema robotnikami. Wśród trzech ofiar śmiertelnych jest dwóch Polaków – potwierdziła na zapytanie DW rzeczniczka policji w Pforzheim. Trzecia ofiara to obywatel Niemiec. Mężczyźni mieli od 40 do 46 lat. – Trwa ustalanie przyczyn tragedii – dodała rzeczniczka.