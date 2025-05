Sebastian M. udzielił wywiadu na kanale Zbigniewa Stonogi. Mężczyzna uważa się za ofiarę zdarzenia. – Samochód marki KIA na pustej, trzypasmowej autostradzie zajechał mi drogę. Ze skrajnie prawego pasa wjechał na lewy pas, którym się poruszałem – powiedział. To nie zgadza się z ustaleniami służb – to BMW miało uderzyć w tył Kii.

Sebastian M. zabrał głos po wypadku na A1

W aucie 34-letniego Sebastiana M. uruchomiły się kurtyny powietrzne, co – jak twierdzi – uniemożliwiło mu dokładne zobaczenie, co się wydarzyło. Razem z nim podróżowały dwie osoby. Mężczyzna zapewnił, że powiadomił służby ratunkowe o wypadku i udzielił pierwszej pomocy rannemu znajomemu.

Stonoga starał się dowiedzieć, z jaką prędkością jechał Sebastian M. Mężczyzna twierdzi, że 160-170 km/godz. Przypomnijmy jednak, że biegły ustalił, że było to ponad 250 km/godz. Sebastian M. wskazał też, że nie miał czasu na reakcję.

– Obwiniam siebie o to, że tam byłem, ale ja nie spowodowałem tego wypadku. Tam mógł być każdy z nas – padło na koniec. Uważa on, że w Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy proces. Poskarżył się też na hejt, który dotknął jego i jego rodzinę.

15 maja Adam Bodnar poinformował, że władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyraziły zgodę na ekstradycję Sebastiana M. do Polski.

Sprawa Sebastiana M. i wypadku na A1

"Sukces polskich władz! Minister Sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyraził zgodę na ekstradycję do Polski Sebastiana M. podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, w tym 5-letnie dziecko" – przekazał wówczas szef MS Adam Bodnar.

"Formalna procedura ekstradycyjna została zatem zakończona. Obecne polska policja we współpracy ze służbami z ZEA rozpoczyna realizację sprowadzenia ściganego do kraju" – dodał.

Ta tragedia wstrząsnęła Polską we wrześniu 2023 roku. To wtedy na autostradzie A1 na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego doszło do dramatycznego wypadku drogowego.