Antyniemieckie tony w kampanii

NDR przypomina, że dotychczasowa kampania wyborcza była nacechowana antyniemieckimi tonami. Opisuje nagranie z Facebooka, na którym kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki, „zdecydowanym krokiem i z wymownymi gestami” przechadza się wzdłuż brzegu Odry po polskiej stronie. W filmie opowiada, że 30 kilometrów dalej Niemcy „stworzyli ośrodek dla nielegalnych imigrantów, w którym jest tylko łóżko, chleb i woda”. W nagraniu opowiada, że „ci nielegalni imigranci wkrótce przekroczą polską granicę i zagrożą państwu polskiemu, polskim kobietom i naszym dzieciom”. Jego przesłanie: jako nowy prezydent może on temu zapobiec – czytamy.

NDR zwraca uwagę, że Nawrocki raz po raz porusza kwestię reparacji wojennych , co znajduje uznanie w części jego elektoratu. Podobnie Sławomir Mentzen z Konfederacji używa „Niemca jako straszaka” i w jednym z wywiadów proponował, żeby „polska policja aresztowała niemieckich policjantów”, którzy zawracają z granicy osoby chcące ubiegać się w Niemczech o azyl.

Współodpowiedzialne Niemcy

Redakcja cytuje m.in. Hansa-Joachima Hackera ze Schwerina, który z ramienia SPD był posłem do Bundestagu przez 23 lata. Jest on przekonany, że Niemcy są również odpowiedzialne za obecny „raczej zły” stan stosunków polsko-niemieckich. Jak mówi Hacker, „Przez lata, można powiedzieć dziesięciolecia, Niemcy nie postrzegały swoich stosunków z Polską w sposób, który byłby możliwy i konieczny po przewrocie politycznym w 1989 r.” Istniejące uprzedzenia wobec Niemiec mają m.in. wiele wspólnego z budową gazociągu Nord Stream 2 . Jego zdaniem rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego nie może wprawdzie samodzielnie odwrócić biegu wydarzeń, ale powinien bardziej zaangażować się w konsultacje rządowe między Berlinem a Warszawą – czytamy.

Kontrole graniczne w centrum kampanii

NDR podkreśla, że także jednostronnie wprowadzone przez Niemcy kontrole graniczne są ważnym tematem kampanii wyborczej i są krytykowane przez wszystkie partie. Portal cytuje Krzysztofa Ruchniewicza , pełnomocnika polskiego rządu do spraw polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej, który mówi, że „jako Europejczycy, powinniśmy również myśleć w szerszych kategoriach”. Jego zdaniem, jeśli chodzi o kontrole graniczne niedopuszczalne jest prowadzenie w tym obszarze wyłącznie polityki krajowej.

O wynikach pierwszej tury wyborów prezydenckich w regionie przygranicznym pisze również ukazująca się we wschodniej Brandenburgii gazeta „Maerkische Oderzeitung” („MOZ”). Jak pisze Nancy Waldmann, 21 procent Polaków zagłosowało na skrajnie prawicowych kandydatów. „Głosy te mają decydujące znaczenie dla drugiej tury wyborów i wpływają na podejście Polski do nowego reżimu granicznego Brandenburgii ” – czytamy.

Autorka przypomina, że na zachodzie Polski kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wygrał znacząco, podobnie jak wśród Polaków żyjących w Niemczech. „Z lokalnego punktu widzenia brzmi to dobrze, ponieważ liberałowie są proeuropejską siłą, która jest zainteresowana dobrą współpracą polsko-niemiecką” – czytamy. Dziennikarka zwraca jednak uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość lepiej mobilizuje w swoich bastionach na wschodzie kraju, gdzie frekwencja zwyczajowo jest większa.

Ostrzejszy ton

Zastanawiając się, co to oznacza dla polsko-niemieckiego regionu autorka pisze, że w połączeniu „z budzącym strach tematem migracji, którego przyczyną z polskiej perspektywy są Niemcy, oznacza to, że nad Odrą i Nysą nadal toczyć się będzie prawdziwa próba sił między służbami granicznymi obu krajów, skupiona wokół tego, kto komu, ile migrantów podsuwa”. Zdaniem publicystki „MOZ” kwestia ta nie zniknie po wyborach.