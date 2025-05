Jan Maria Jackowski uważa, że Jarosław Kaczyński ma powody do zadowolenia niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem. Gość "Krótko i naTemat" przypomina, że jeszcze kilka miesięcy temu wobec prezesa PiS kierowano zarzuty, że postawił na kandydata, który zrobi słaby wynik, tymczasem choć I turę wyborów wygrał Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) różnica na niekorzyść kandydata PiS była niewielka.

– Nawet jeżeli Karol Nawrocki nie wygra wyborów, to pozycja prezesa w Prawie i Sprawiedliwości będzie niezagrożona – ocenia dr Jackowski. Jednocześnie były senator klubu PiS uważa, że gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował, że kandydatem PiS zostanie ktoś inny, ktoś, kto nie ma na koncie takich szemranych spraw jak afera mieszkaniowa (przejęcie lokalu schorowanego pana Jerzego, który trafił do DPS) czy znajomości w półświatku, to PiS miałby większe szanse na ponowne zdobycie Pałacu Prezydenckiego.