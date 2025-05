W pobliżu Muzeum Żydowskiego w Waszyngtonie zostało zastrzelonych dwoje pracowników ambasady Izraela . Motyw nie jest znany. Podejrzany został zatrzymany przez ochronę wydarzenia po wejściu do muzeum. Taką informację przekazał burmistrz Muriel Bowser na konferencji prasowej po zdarzeniu. Zatrzymanie podejrzanego zostało potwierdzone przez policję.

Z najnowszych informacji wynika, że policja zidentyfikowała napastnika jako Eliasa Rodrigueza. 30-latek z Chicago, podszedł do grupy czterech osób opuszczających wydarzenie w Capital Jewish Museum i otworzył ogień. Zabił mężczyznę i kobietę.

Ambasador Izraela Yechiel Leiter powiedział, że ofiary to para młodych ludzi, którzy mieli wkrótce się zaręczyć. Szefowa policji metropolitalnej Pamela Smith powiedziała, że ​​strzelec krążył przed muzeum, które znajduje się kilka kroków od biura terenowego FBI. Po zabiciu pary wszedł do muzeum. Tam zatrzymała go ochrona wydarzenia. Podejrzany po aresztowaniu miał krzyknąć "Wolna Palestyna". Nie znajdował się na żadnej liście obserwacyjnej i nie było żadnych zaostrzonych zagrożeń bezpieczeństwa przed strzelaniną, powiedzieli urzędnicy. Broń palna również została odzyskana, powiedzieli urzędnicy.