Jak co roku ogromne emocje podczas Eurowizji wzbudza występ Izraela, który mimo trwających działań wojennych w Strefie Gazy – nie został zdyskwalifikowany z konkursu. Pojawiły się głosy, że wpływ na to może mieć obecność izraelskiej firmy Moroccanoil, która widnieje jako jeden z głównych sponsorów wydarzenia.

W minionym roku udział Eden Golan w Malmö został zbojkotowany przez większość jurorów i część fanów Eurowizji, choć ostatecznie utwór "Hurricane" (nawiązującym do ataku z 7 października 2023 roku) zajął wysokie, bo piąte miejsce.

Buczenie i flagi Palestyny podczas występu Izraela na Eurowizji 2025 (WIDEO)

Izrael wysłał na 69. Konkurs Piosenki Eurowizji w Bazylei piosenkę "New Day Will Rise", którą wykonuje Yuval Raphael. 24-letnia artystka przeżyła masakrę podczas Nova Festivalu, do której doszło prawie dwa lata temu (7 października) w Re'imie. Jak sama wyznała, w czasie ataku ukrywała się pod zwłokami.