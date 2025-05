Wezwanie do negocjacji

Nawiązując do rozszerzenia izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy, Wadephul powiedział: "Nie jestem pewien, czy wszystkie strategiczne cele Izraela można osiągnąć w ten sposób, czy służy to bezpieczeństwu Izraela w dłuższej perspektywie". Niemiecki rząd wzywa zatem do "powrotu do poważnych negocjacji" w sprawie zawieszenia broni.