Raport NIK. Takie kwoty państwo przekazało na Kościół w latach 2021-2023

NIK zwróciła uwagę na brak właściwego nadzoru nad Funduszem Kościelnym, z którego opłacane są składki ZUS i zdrowotne duchownych. W latach 2021–2023 wydano na ten cel ponad 585 mln zł. Co istotne, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie dysponowało informacjami o przynależności zgłaszanych duchownych do konkretnych Kościołów.

"W ocenie NIK może to tworzyć przestrzeń do nadużyć w postaci korzystania z finansowania z FK przez osoby do tego nieuprawnione, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych przez ZUS postępowań wyjaśniających i kontrole płatników składek" – podało NIK.