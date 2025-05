Kiedy trzeba zgłosić prezent do skarbówki? Liczy się cena i to, od kogo go dostaliśmy Fot. Karol Porwich/East News

REKLAMA

"Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku" – dowiadujemy się z Kodeksu cywilnego.

Pod tę definicję można podpiąć dużo podarków, nawet prezenty komunijne. A skoro są darowizną, to podlegają prawu podatkowemu. Na szczęście nie w każdej sytuacji trzeba za nie płacić, bo stale musielibyśmy biegać do urzędu skarbowego.

– Nie można jednoznacznie stwierdzić, że nie musimy zgłaszać i płacić podatku od żadnego z prezentów komunijnych. O tym, czy powinniśmy rozliczyć otrzymane komunijne podarki zadecyduje ich wartość, jak również stopień spokrewnienia między darczyńcą i obdarowanym – przypomina Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.pl.

REKLAMA

Zazwyczaj prezenty komunijne nie przekraczają limitów kwotowych (o nich za chwilę). Majętniejsze osoby mogą jednak podarować nam coś droższego i wtedy to my możemy mieć problem, jeśli nie zgłosimy takiej darowizny (wypełniając formularz SD-Z2 - wzór).

Rzecz jasna powinni to zrobić rodzice lub opiekunowie dziecka. Trzeba tego pilnować indywidualnie, bo ktoś może na nas... donieść do skarbówki. Urzędy po większych uroczystościach jak np. komunie, są zasypywane anonimami, bo ktoś z rodziny np. podpatrzył, że kuzyn ma nowe auto, na które go niby nie stać.

REKLAMA

Kiedy trzeba zgłosić prezent do skarbówki? Liczy się cena i to, od kogo go dostaliśmy

Pod uwagę brana jest nie tylko wartość prezentu, ale też stopień pokrewieństwa. Limity kwot wolnych od podatku są bowiem zależne od tego, kto nam przekazał darowiznę. Wymieniła je Monika Piątkowska z e-pity.pl:

I grupa podatkowa (np. małżonek, dzieci, rodzice, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie): kwota wolna od podatku to 36 120 zł II grupa podatkowa (np. rodzeństwo rodziców, dzieci siostry, wnuki brata): kwota wolna od podatku to 27 090 zł III grupa podatkowa (osoby obce, niespokrewnione): kwota wolna od podatku to 5 733 zł

REKLAMA

Czyli im ktoś jest naszą dalszą rodziną (lub znajomym), tym kwota darowizny wolna od płacenia podatku jest niższa. Jednak jest też pewien "niuans": sumuje się darowizny od tej samej osoby przez okres 5 lat. Zatem jeśli dostaliśmy prezent w tym roku, a w zeszłych latach np. przelewy i przekroczy to łącznie ustawowy limit, to trzeba to zgłosić fiskusowi.