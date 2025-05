Nowa gazetka Biedronki. Najlepsze promocje od 22 maja 2025 Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Na Dzień Matki Biedronka przecenia sporo rzeczy idealnych na prezent. Np. słodycze: praliny Ferrero Rocher i Lindor w ofercie 1+1 gratis (kolejno 22.05 i 23.05), Ptasie Mleczko E.Wedel również 1+1 gratis (24.05), oraz bombonierkę serce E.Wedel. Dostępne są także kwiaty, np. wszystkie róże doniczkowe z promocją "drugi tańszy produkt 60 proc. taniej", a także kosmetyki do makijażu i paznokci, gdzie drugi produkt kosztuje 1 zł.

To jednak nie wszystko. Poniżej wybraliśmy po 5 najciekawszych promocji z każdej kategorii. Ogólnie nowa gazetka obowiązuje od dziś (22 maja) do soboty (24 maja). Niektóre okazje dotyczą jednak pojedynczych dni lub będą działać dłużej. To również zaznaczyliśmy na liście niżej.

Nowa gazetka Biedronki. Najlepsze promocje od 22 maja 2025

Warzywa i owoce

Pitahaja czerwona, szt. – 12,49 zł/szt., 50 proc. taniej (oferta tylko w czwartek 22.05). Melon zielony na wagę – 4,99 zł/kg, 50 proc. taniej (oferta tylko w czwartek 22.05). Pomidor malinowy polski układany na wagę – 7,99 zł/kg, 52 proc. taniej (oferta od 22.05 do 24.05). Kapusta młoda, szt. – 3,99 zł/szt., 50 proc. taniej (oferta od 22.05 do 24.05). Awokado Hass, szt. – 3,50 zł przy zakupie 2 szt., 1+1 gratis (oferta od 22.05 do 24.05).

Mięso i wędliny

Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs, 500 g – 5,99 zł przy zakupie 2 opak., 1+1 gratis (oferta od 22.05 do 24.05). Kiełbasa Śląska Kraina Wędlin, 550 g – 6,79 zł przy zakupie 2 opak., 1+1 gratis (oferta od 22.05 do 24.05). Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs – 6,99 zł/kg z aplikacją Biedronka, 58 proc. taniej (oferta tylko w czwartek 22.05). Świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina Mięs, Mega Paka – drugi produkt 70 proc. taniej (oferta od 22.05 do 23.05). Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs – 7,99 zł/kg przy zakupie innych produktów za min. 199 zł, 52 proc. taniej (oferta od 22.05 do 24.05).

Ryby i owoce morza

Krewetki gotowane Marinero, 250 g – 14,99 zł przy zakupie 2 opak., drugi taniej 62 proc. (oferta od 22.05 do 24.05). Sushi Tamaki, 350 g – 12,99 zł przy zakupie 2 opak., drugi taniej 46 proc. (oferta od 22.05 do 24.05). Sushi Premium Kyoko, 430 g – 16,99 zł przy zakupie 2 opak., drugi taniej 44 proc. (oferta od 22.05 do 24.05). Paluszki Surimi, 250 g – 4,49 zł przy zakupie 2 opak., drugi taniej 42 proc. (oferta od 22.05 do 24.05). Ryba po grecku Marinero, 500 g – 7,19 zł przy zakupie 2 opak., drugi taniej 40 proc. (oferta od 22.05 do 24.05).

Nabiał i tłuszcze

Mleko UHT 3,2 proc. Mlekovita Łączka, Łowickie, 1l – 1,89 zł przy zakupie 6 opak., 3+3 gratis (oferta od 22.05 do 23.05). Ser żółty w plastrach Światowid (Gouda, Podlaski), 300 g – 5,99 zł przy zakupie 3 opak., 40 proc. taniej (oferta od 22.05 do 24.05). Jogurt Skyr pitny Fruvita, 330 g (różne smaki) – 2,00 zł przy zakupie 4 opak., 2+2 gratis (oferta tylko w czwartek 22.05). Serek Mascarpone Delikate, 250 g – 3,50 zł przy zakupie 4 opak., 2+2 gratis (oferta tylko w piątek 23.05). Ser Halloumi Ektos, 225 g – 6,00 zł przy zakupie 2 opak., 1+1 gratis (oferta tylko w sobotę 24.05).

Słodycze i przekąski

Wszystkie Ptasie Mleczka E.Wedel, 340 g – 1+1 gratis (oferta tylko 24.05). Wszystkie praliny Ferrero Rocher – 1+1 gratis (oferta tylko w czwartek 22.05). Wszystkie praliny Lindor – 1+1 gratis (oferta tylko w piątek 23.05 oraz na stronie 13). Alpejskie Mleczko o smaku waniliowym Milka, 330 g – 10,99 zł przy zakupie 2 opak., drugi taniej 76 proc. (oferta od 22.05 do 24.05). Wszystkie czekolady Milka, 85 g-100 g – 2+2 gratis (oferta od 22.05 do 24.05).

Fot. Biedronka

Napoje

Lemoniada Riviva, 500 ml, różne rodzaje – 1,49 zł przy zakupie 2 but., drugi taniej 50 proc. (oferta od 22.05 do 24.05). Sok pomidorowy Dawtona (pikantny, łagodny, z jabłkiem i burakiem), 300 ml – 1,49 zł przy zakupie 2 but., drugi taniej 50 proc. (oferta od 22.05 do 24.05). Napój niegazowany Ice Tea Green Lipton, 1,5 l – 4,99 zł przy zakupie 2 but., drugi taniej 46 proc. (oferta od 22.05 do 24.05). Napój 4Move vitamin, 330 ml, różne rodzaje – 1,99 zł przy zakupie 3 puszek, 2+1 gratis (oferta od 22.05 do 24.05). Napój gazowany Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, 1,75 l – 6,49 zł przy zakupie 3 but., 29 proc. taniej (oferta od 22.05 do 24.05).

Kawa i herbata

Wszystkie herbaty Lipton – drugi tańszy produkt 80 proc. taniej (oferta od 22.05 do 24.05). Kawa ziarnista Guilis Mezcla Especial, 1 kg – 69,99 zł/opak., supercena (oferta od 22.05 do 28.05). Kawa Guilis Natural Grano De Oro, 1 kg – 69,99 zł/opak., supercena (oferta od 22.05 do 28.05). Kawa mielona bezkofeinowa Pingo Doce, 250 g – 14,99 zł/opak., supercena (oferta od 22.05 do 28.05). Mokate Iced Coffee, 8 szt., różne rodzaje – 4,99 zł/opak., supercena (oferta od 22.05 do 28.05).

Pieczywo

Chleb rodzinny, 410 g – 3,79 zł przy zakupie 2 szt., drugi 22 proc. taniej (oferta od 22.05 do 24.05). Rogalik śniadaniowy z makiem, 100 g – 1,49 zł przy zakupie 3 szt., 21 proc. taniej (oferta od 22.05 do 24.05). Chałka ręcznie zawijana z kruszonką, 320 g – 4,79 zł przy zakupie 2 szt., drugi taniej 18 proc. (oferta od 22.05 do 24.05). Mini podkowa z jabłkami, 35 g – 1,39 zł przy zakupie 4 szt., 17 proc. taniej (oferta od 22.05 do 24.05). Rożek z jabłkiem, 95 g – 2,35 zł przy zakupie 3 szt., 15 proc. taniej (oferta od 22.05 do 24.05).

Dania gotowe i mrożonki

Wszystkie lody Carte D'Or, 825-1000 ml – drugi tańszy produkt za 1 zł (oferta od 22.05 do 24.05). Lody Marletto Fairy Tale (popcorn & karmel, banan & toffi, truskawka & śmietanka), 800 ml – 8,50 zł przy zakupie 2 opak., 1+1 gratis (oferta od 22.05 do 24.05). Rożek Marletto Sunny (creamy, forest fruit, caramel), 120 ml – 1,15 zł przy zakupie 6 opak., 3+3 gratis (oferta od 22.05 do 24.05). Wszystkie lody Kaktus – 2+1 gratis (oferta od 22.05 do 24.05). Owoce mrożone w czekoladzie, 150 g, różne rodzaje – 9,99 zł przy zakupie 2 opak., drugi taniej 56 proc. (oferta od 22.05 do 24.05).

Artykuły przemysłowe i chemia

Wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci – drugi tańszy produkt za 1 zł (oferta od 22.05 do 24.05). Ekspres do kawy Delta Q – zwrot 100 proc. na vouchery równe jego wartości (oferta od 22.05 do 24.05). Pasta do zębów Colgate Max White Stain, 75 ml lub Szczoteczka do zębów Colgate 360°, 2 szt. – 1+1 gratis (oferta od 22.05 do 24.05). Płyn do WC Domestos, 1l, różne rodzaje – 7,50 zł przy zakupie 2 opak., 1+1 gratis (oferta od 22.05 do 24.05). Kapsułki do prania Ariel (All in 1 Pods, Color, 50 szt.; Pods+, 44 szt.) – 46,49 zł przy zakupie 2 opak., drugi 50 proc. taniej (oferta od 22.05 do 24.05).

Artykuły dla dzieci

Pieluchy Dada Extra Care Jumbo Bag (rozm. 4, 116 szt.; rozm. 5, 97 szt.; rozm. 6, 94 szt.) – 48,99 zł/opak., supercena (oferta od 22.05 do 24.05). Chusteczki Pampers Sensitive, 4x52 szt. – 24,99 zł/opak., supercena (oferta od 22.05 do 28.05). Pianotwory lub Barwinki Gabby's Dollhouse, 6x16 g/9x16 g – 9,99 zł/opak., supercena (oferta od 22.05 do 28.05). Żel do kąpieli i szampon 2w1 Psi Patrol lub Gabby's Dollhouse, 1l – 17,99 zł/opak., supercena (oferta od 22.05 do 28.05). Zestaw kosmetyków Batman lub Superman (pianka + pomadka + latarka) – 24,99 zł/zest., supercena (oferta od 22.05 do 28.05).

Inne spożywcze

Ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia, 870 g lub 900 g/masa netto po odsączeniu 450 g – 3,99 zł przy zakupie 2 słoików, drugi 66 proc. taniej (oferta od 22.05 do 24.05). Wszystkie ketchupy, musztardy i sosy grillowe – 2+1 gratis (oferta od 22.05 do 24.05). Makaron Lubella (łazanki, sprężynki, muszelki, kolanka ozdobne), 400 g – 3,99 zł/opak., supercena (oferta od 22.05 do 24.05). Makaron spaghetti Lubella, 1 kg – 7,69 zł/opak., supercena (oferta od 22.05 do 24.05). Makaroniki Biedronka, 144 g – 12,99 zł/opak., 18 proc. taniej (nowość, oferta od 22.05 do 24.05).

Kwiaty

Wszystkie róże doniczkowe – drugi tańszy produkt 60 proc. taniej (oferta od 22.05 do 24.05). Róża, 11 szt., wys. 40 cm – 8,99 zł/bukiet, drugi 60 proc. taniej przy zakupie 2 (oferta od 23.05 do 24.05). Zantedeschia, śr. doniczki 12 cm – 22,99 zł/szt., supercena (oferta od 22.05 do 28.05). Dendrobium Nobile, śr. doniczki 12 cm – 32,99 zł/szt., supercena (oferta od 22.05 do 28.05). Lilia orientalna, śr. doniczki 13 cm – 24,99 zł/szt., supercena (oferta od 22.05 do 28.05).

Fot. Biedronka

Oprócz typowych promocji, Biedronka będzie też rozdawać vouchery o wartości 10 zł. Co trzeba zrobić? Zakupy, dziś (22 maja) za 75 zł. Kupon będzie można wykorzystać na dowolne zakupy w dniach 24-26 maja, czyli de facto w sobotę i poniedziałek, bo najbliższa niedziela nie jest handlowa.