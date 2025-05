Kosmetyki za złotówkę w Lidlu? Tak, ale pod jednym warunkiem Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Oferty z nowej gazetki Lidla obowiązują od poniedziałku 19 maja do środy 21 maja. Niektóre produkty będą jednak w promocji dłużej, m.in. wspomniane kosmetyki do makijażu i pielęgnacji. Okazja na drugi tańszy za złotówkę obejmuje takie marki jak m.in. AA, L'Oreal, Garnier, Eveline i będzie do 26 maja, czyli do Dnia Matki.

Warto też zwrócić uwagę na promocje kosmetyczne, gdzie przy zakupie dwóch dowolnych produktów marek Dove, Garnier, Taft czy Elseve, drugi, tańszy produkt jest przeceniony o 60 proc., a wszystkie kosmetyki Adidas objęte są promocją -50 proc. na drugi, tańszy produkt.

Podobnie atrakcyjna jest oferta na wszystkie praliny, gdzie drugi, tańszy produkt kupisz aż o 70 proc. taniej z aplikacją Lidl Plus. Wśród artykułów spożywczych wyróżniają się promocje na świeże warzywa i owoce, takie jak polskie ziemniaki czy pomidory rzymskie, przecenione o ponad 60 proc., oraz oferta 1+1 gratis na polskie rzodkiewki.

Interesujące są również oferty wielosztukowe, na przykład woda mineralna Nałęczowianka w cenie 1,69 zł za butelkę przy zakupie dwunastu sztuk z aplikacją, czy sok Solevita jabłkowy 100 proc. w promocji 3+3 gratis (tylko w środę z aplikacją). Dla najmłodszych przygotowano pieluchy i pantsy Lupilu z rabatem 50 proc. na drugi, tańszy produkt, a także mleka modyfikowane Nestlé, gdzie drugi produkt jest tańszy o 60 proc.

Warto też pamiętać o licznych produktach w rozmiarach XXL, które oferują więcej za mniej, na przykład parówki Pikok Pure z 50 proc. rabatem czy polski kurczak od Rzeźnika z 53 proc. zniżką z aplikacją.

Nowa gazetka Lidla. Najciekawsze oferty od 19 maja 2025

Co jeszcze jest przecenione lub w okazji np. 1+1 gratis? Przeanalizowaliśmy gazetkę Lidla i wypisaliśmy po 5 najciekawszych ofert z każdej kategorii (tam, gdzie się dało) wraz z ceną i rodzajem promocji.

Owoce i warzywa

Polskie ziemniaki jadalne, luzem (1 kg) - 1,49 zł (aż 62 proc. taniej, cena przed obniżką 3,99 zł) Pomidory rzymskie (500 g) - 2,99 zł (aż 62 proc. taniej, cena przed obniżką 7,99 zł) Polskie pomidory koktajlowe kiściowe (500 g) - 6,99 zł (53 proc. taniej z aplikacją Lidl plus, cena przed obniżką/cena poza promocją 14,99 zł) Papryka czerwona, luzem (1 kg) - 7,99 zł z aplikacją Lidl plus (aż 52 proc. taniej, cena regularna 9,99 zł po obniżce 41 proc. z 16,99 zł) Polskie rzodkiewki (1 pęczek) - 1+1 gratis przy cenie regularnej 2,99 zł za pęczek (co oznacza 2,99 zł za 2 pęczki)

Mięso i wędliny

Pikok pure parówki z szynki (500 g) - 6,79 zł (aż 50 proc. taniej, cena przed obniżką 13,59 zł) Rzeźnik polski kurczak - uda (1 kg) - 6,49 zł (53 proc. taniej z aplikacją Lidl plus, cena przed obniżką/cena poza promocją 13,99 zł) Rzeźnik polski kurczak - podudzia (1 kg) - 6,49 zł (48 proc. taniej z aplikacją Lidl plus, cena przed obniżką/cena poza promocją 12,59 zł) Rzeźnik karkówka, 5 plastrów (560 g) - 13,29 zł (20 proc. taniej z aplikacją Lidl plus, cena przed obniżką/cena poza promocją 16,79 zł) Rzeźnik mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowej, porcja rodzinna (700 g) - 15,99 zł (20 proc. taniej z aplikacją Lidl plus, cena przed obniżką/cena poza promocją 19,99 zł)

Pieczywo

Bułka poznańska (95 g) - 0,79 zł/szt. przy zakupie sześciu Drożdżówka z budyniem (100 g) - 1,89 zł/szt. przy zakupie dwóch (20 proc. taniej przy zakupie dwóch z aplikacją Lidl plus) Chleb na maślance (550 g) - 3,99 zł/szt. przy zakupie dwóch Bułka tygrysek (57 g) - 0,99 zł (Supercena) Pączek z nadzieniem krówkowym (95 g) - 3,99 zł (Supercena)

Nabiał

Pilos mleko UHT 3,2 proc. (1,5 L) - 3,79 zł (Promocja - 1,5l w cenie 1l) Milbona zestaw jogurtów owocowych (8x125 g) - 9,99 zł (Duże opakowanie) Złota nioska bio jaja z chowu ekologicznego (20 szt.) - 21,99 zł (Aż 20 sztuk) Pilos ser gouda w kawałku (1 kg) - 17,99 zł (Aż 1 kg) Pilos ser sałatkowy (3x200 g) - 18,99 zł (Duże opakowanie)

Napoje

Nałęczowianka woda mineralna (1,5 L) - 1,69 zł/but. przy zakupie 12 butelek (37 proc. taniej z aplikacją Lidl plus) Solevita sok 100 proc. jabłko (1L) - Promocja 3+3 gratis przy cenie regularnej 3,79 zł/but. (z aplikacją Lidl plus, tylko w środę 21.05) Wszystkie nektary Solevita - Drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej (z aplikacją Lidl plus) Coca-cola lub Coca-cola zero (4 x 2L) - 27,96 zł (Supercena - czterosztuk, 7,99 zł/but.) Hortex nektar (3x1L) - 11,97 zł za trzysztuk (Supercena, 3,99 zł/but.)

Słodycze i przekąski

Wszystkie praliny - Drugi, tańszy produkt 70 proc. taniej (z aplikacją Lidl plus) Bon gelati sandwiche lodowe, wielopak (10x90 ml) - 9,99 zł (co daje 1,00 zł/szt.) Pirulo lody arbuzowe, wielopak (4x73 ml) - 7,49 zł/opak. przy zakupie dwóch (25 proc. taniej przy zakupie dwóch) Algida lody Big milk (1L) - 11,99 zł/szt. przy zakupie dwóch (25 proc. taniej przy zakupie dwóch) For you precelki w kształcie serc (200 g) - 4,99 zł (Supercena)

Kosmetyki i higiena

Wszystkie kosmetyki Dove - Drugi, tańszy produkt 60 proc. taniej Wszystkie kosmetyki do włosów Garnier - Drugi, tańszy produkt 60 proc. taniej Wszystkie kosmetyki Taft - Drugi, tańszy produkt 60 proc. taniej Wszystkie kosmetyki Elseve - Drugi, tańszy produkt 60 proc. taniej Wszystkie kosmetyki do makijażu i pielęgnacji twarzy - Drugi, tańszy produkt za 1 zł

Środki czystości

Regina ręcznik papierowy 2-warstwowy (1 rolka) - 11,99 zł (Supercena) Lenor płyn do płukania (2x925 ml lub 2x1,23 L) - 25,99 zł za 2-pak (Mega pack) Persil kapsułki, żel lub proszek do prania (np. 40 szt.) - 49,99 zł Perwoll płyn do prania (3,75 L) - 49,99 zł (Mega, aż 3,75l) Jan niezbędny worki na śmieci z taśmą, 60 L (40 szt.) - 20,99 zł (Aż 40 sztuk)

Artykuły dla dzieci

Wszystkie pantsy Lupilu premium - Drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej Wszystkie pieluszki Lupilu skin care - Drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej Mleka Nestlé optipro plus / Nan optipro (wybrane rodzaje) - Drugi, tańszy produkt 60 proc. taniej Hipp bio danie / Zupka dla juniora (250 g) - Promocja 3+1 gratis (cena poza promocją 7,79 zł/szt.) Bobovita kaszka zbożowa mleczna lub owsianka z ryżem (210g) - Promocja 2+1 gratis (cena poza promocją 11,99 zł/szt.)

Artykuły dla zwierząt

Wszystkie karmy Coshida puretaste - Drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej Bellosan sucha karma dla psa z wołowiną (10 kg) - 26,89 zł/opak. przy zakupie dwóch (25 proc. taniej przy zakupie dwóch) Bellosan karma dla psa (415 g) - 1,99 zł/szt. przy zakupie czterech (20 proc. taniej przy zakupie czterech) Calitti żwirek silikonowy (3,8 L) - 16,49 zł/opak. przy zakupie dwóch (25 proc. taniej przy zakupie dwóch)

Odzież

Esmara sukienka damska z lnem - 41,99 zł (aż 40 proc. taniej) Esmara spodnie damskie z lnem - 34,99 zł (30 proc. taniej)