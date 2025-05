Michalina Olszańska to jedna z najbardziej wszechstronnych artystek młodego pokolenia. Znana przede wszystkim z ról filmowych i serialowych, od lat działa także jako pisarka i muzyczka. Jest absolwentką renomowanej Szkoły Muzycznej im. Zenona Brzewskiego, gdzie kształciła się jako skrzypaczka, a także Akademii Teatralnej w Warszawie, którą ukończyła po rozpoczęciu kariery aktorskiej.

Choć jej dorobek literacki jest mniej znany niż filmowy, Olszańska debiutowała jako pisarka już w wieku 17 lat. Jej pierwsza książka – "Dziecko Gwiazd. Atlantyda" – ukazała się w 2009 roku, a dwa lata później napisała kolejną, zatytułowaną "Zaklęta". Z kolei w 2020 roku wydała science fiction dla młodzieży, "Era Zero. Ego: Ostatnie Starcie". Teraz powraca z nową, dojrzalszą powieścią – i zdecydowanie najbardziej osobistą.

O czym jest "Akt*rka" Michaliny Olszańskiej? To książka dla dorosłych

Bohaterką książki "Akt*rka" jest Rebeka Kier – ekscentryczna, przebojowa aktorka, która wydaje się mieć wszystko: role, sławę, życie towarzyskie. Jednak za fasadą sukcesu kryje się coraz większa pustka. Rebeka zaczyna kwestionować sens swojego zawodu i świata, w którym funkcjonuje. Olszańska pokazuje, że świat filmu to nie tylko blask fleszy, ale też ciche dramaty i niewypowiedziane pytania.

Autorka przyznała w programie "halo tu polsat", że inspiracją była rzeczywistość. "'Akt*rka' to studium przypadku rodzimej branży filmowej. Wszystkie zawarte w niej historie się wydarzyły. Lub mogły wydarzyć. Lub się wydarzą" – czytamy w oficjalnym opisie wydawnictwa MATERIA.

Pomysł na książkę dojrzewał w Olszańskiej od dawna. – W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że to jest samograj i nie sięgnąć po ten temat to jest grzech wobec muz – powiedziała. W "Akt*rce", reklamowanej jako "brutalnie szczera książka", autorka porusza między innymi temat wpływu zawodu aktora na kondycję psychiczną. Zwraca uwagę, jak rzadko mówi się o emocjonalnych kosztach tej profesji – szczególnie na etapie edukacji w szkołach teatralnych i filmowych.

A skąd gwiazdka w tytule? To nie tylko prowokacja, ale też zapowiedź, że to lektura dla dojrzałego czytelnika. Sama Olszańska zaznaczyła w "halo tu polsat", że "Akt*rka" to książka tylko dla dorosłych.