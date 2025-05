Serial "Harry Potter" powstaje pomimo niechęci części fanów. Jedni od dłuższego czasu krytykują J.K. Rowling za transfobiczne wypowiedzi (nazwali ją nawet TERF-em , czyli radykalną feministką wykluczającą osoby transpłciowe), a drudzy nie widzą sensu w powielaniu czegoś, co już istnieje i nadal zachwyca widownię (mowa oczywiście o filmach z Danielem Radcliffem, Emmą Watson i Rupertem Grintem ).

Poprzednia adaptacja "Harry'ego Pottera" została powołana do życia przez wytwórnię Warner Bros. Pictures. HBO, które właśnie dopina szczegóły związane z preprodukcją rebootu magicznej serii, należy do korporacji mediowej Warner Bros. Discovery. Przygody młodego czarodzieja z blizną na czole były dotąd dla firmy kurą znoszącą złote jajka. Wszystko wskazuje na to, że twórcy serialu również chcą na niej coś ugrać.